sixxStaffel 4Folge 24
Folge 24: Ein Unterschied in der Art

42 Min.Ab 12

In Sherlocks und Watsons Haus wurde eine Bombe mit einem Fernzünder deponiert. Dem Detektiv gelingt es, sie zu entschärfen. Er ist überzeugt, dass dieselbe Organisation hinter dem Attentat steckt, die es zuvor auf seinen Vater Morland abgesehen hatte. Sherlock will den Kopf der Organisation, Dr. Joshua Vikner, entthronen.

sixx
