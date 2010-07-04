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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Meilenweit vom rettenden Ufer

DMAXFolge vom 04.07.2010
Meilenweit vom rettenden Ufer

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 04.07.2010: Meilenweit vom rettenden Ufer

44 Min.Folge vom 04.07.2010Ab 12

Die Lage auf der "Cornelia Marie" spitzt sich zu: Das Fangboot hat Eismeerkrabben im Wert von einer Dreiviertelmillion US-Dollar an Bord und muss sich mit dieser Fracht durch das meterdicke Packeis der Beringsee kämpfen. Trotz seines 1800 PS-Motors kommt das Schiff nur im Schneckentempo voran. Und diese Geschwindigkeit von nur einem Knoten pro Stunde wird die Männer um Kapitän Phil Harris womöglich um den hart verdienten Lohn ihrer Arbeit bringen. Lange werden die Schalentiere in den Tanks des Schiffes nämlich nicht mehr überleben. Wenn die Krabbenfischer-Crew nicht bald den rettenden Hafen in St. Paul erreicht, war die ganze Schufterei völlig umsonst.

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