Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 18.07.2010: Jagdfieber
46 Min.Folge vom 18.07.2010Ab 12
Es ist zum Aus-der-Haut-fahren! Kurz vor dem Ziel macht die unberechenbare Natur Kapitän Sig Hansen und seiner Crew einen dicken Strich durch die Rechnung. Zentner von kostbaren Eismeerkrabben füllen die Tanks der ¿Northwestern¿, können jedoch nicht abgeladen werden, da das Fangboot im meterdicken Packeis feststeckt. Das Hafenbecken von St. Paul ist völlig zugefroren. Wenn kein Wunder geschieht, wird der gesamte Fang im Wert von 300.000 Dollar verderben. Rund 150 Kilometer nordwestlich bricht unterdessen auf der ¿Incentive¿ das Jagdfieber aus: Bis dato war die Saison für die Schiffsbesatzung ein einziges Fiasko, doch nun wollen die Männer ihre letzte Chance in einem fulminanten Endspurt nutzen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.