Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 16.05.2010: Augen zu und durch
44 Min.Folge vom 16.05.2010Ab 12
Rund 600 Kilometer nordöstlich von Dutch Harbour haben Kapitän Jonathan Hillstrand und die Besatzung der „Time Bandit“ ein ergiebiges Fanggebiet entdeckt. Die harte Arbeit bringt die Männer nach dem tragischen Unglück auf der „Katmai“ langsam aber sicher wieder auf andere Gedanken. Doch die Stimmung an Bord wird schon bald durch weitere Hiobsbotschaften getrübt: Über Funk erhält der Captain die Nachricht, dass der nächste Liefertermin um drei Tage nach vorn verlegt wurde, doch die Tanks des Schiffes sind noch lange nicht voll! In einem gewaltigen Kraftakt versuchen die Krabbenfischer in den verbleibenden 36 Stunden das Unmögliche möglich zu machen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.