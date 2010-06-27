Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 27.06.2010: Wenn's kommt, dann dicke
44 Min.Folge vom 27.06.2010Ab 12
Keith Colburn, Kapitän der "Wizard", hat eine harte Zeit hinter sich. Sein Schiff scheint von einer Pechsträhne verfolgt zu sein, die einfach kein Ende nehmen will. Jetzt steht der erfahrene Skipper mitten in der Fangsaison auch noch mit dezimierter Mannschaft da: Eine riesige Monsterwelle war über den Bug seines Schiffes gedonnert und hatte mehrere Besatzungsmitglieder schwer verletzt. Mit drei gebrochenen Rippen muss auch Monte, der Bruder des Captains, für eine Weile den Dienst quittieren. Ein herber Schlag für die Crew, denn der versierte Seemann wird nicht leicht zu ersetzen sein.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.