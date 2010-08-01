Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 01.08.2010: Tage der Abrechnung
Die Männer sind müde und ausgelaugt, trotzdem gönnt Kapitän Jonathan Hillstrand seiner Crew auf der "Time Bandit" keine Verschnaufpause. Und das aus gutem Grund: Ein riesiges Sturmtief bewegt sich auf das Fangboot zu. Da einige Besatzungsmitglieder die Anweisungen ihres Captains nicht zufrieden stellend befolgen, zieht der Skipper andere Saiten auf. Erst liest Hillstrand seiner Mannschaft an Deck ordentlich die Leviten, dann nimmt das Schiff Kurs auf Dutch Harbour. Trotz guter Fangquoten treten die Krabbenfischer ihre Heimreise in diesem Jahr mit gemischten Gefühlen an. Einem ihrer aufmüpfigen Deckhands droht an Land nämlich die Kündigung. Russell, Eddie und Mikey spekulieren auf der Fahrt in den Heimathafen, wer von ihnen in der nächsten Saison wohl nicht mehr auf der "Time Bandit" anheuern darf.