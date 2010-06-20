Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 20.06.2010: Nur eine Chance
44 Min.Folge vom 20.06.2010Ab 12
Mann über Bord? Einige Besatzungsmitglieder der ¿Wizard¿ versuchen bei eisigen Minusgraden und heftigem Seegang, an den Bug-Reusen des Schiffes eine 12 mal 12 Meter große Plane anzubringen - damit sich dort kein Eis festsetzt. Doch das Unternehmen gerät völlig außer Kontrolle. Eine riesige Welle erfasst das Boot und überrascht die Männer von hinten. Verzweifelt versucht Kapitän Keith Colburn, mit seinen Männern per Funk Kontakt aufzunehmen, doch an Deck herrscht plötzlich Totenstille. Wurden die Crew-Mitglieder womöglich von dem gigantischen Brecher mit ins Meer gerissen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.