Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 25.07.2010: Bittere Tränen
44 Min.Folge vom 25.07.2010Ab 12
Die Besatzungsmitglieder der Krabbenboote müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen und letzte Kräfte mobilisieren. Bei Temperaturen von 20 Grad unter Null geht es zum Ende der Fangsaison nämlich um alles. Da die meisten Boote ihre Fangquoten bis dato nicht erreicht haben, bleiben ihnen nur noch wenige Tage, um das Soll zu erfüllen. Deckhand Jake auf der ¿Northwestern¿ quält sich seit Tagen mit einer schmerzenden Schulter und einem Magen-Darm-Infekt herum. Aufgeben kommt für das Raubein jedoch nicht in Frage. Doch dann erreicht den Krabbenfischer mitten auf der Beringsee eine Nachricht, die ihn bis ins Mark erschüttert.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.