Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 13.06.2010: Die ewig wütende Beringsee
44 Min.Folge vom 13.06.2010Ab 12
Der Wind bläst von Tag zu Tag eisiger - vor der Küste Alaskas hat der Winter begonnen. Die Krabbenfischerflotte macht sich in "Dutch Habour" ein zweites Mal bereit zum Auslaufen. Während die Besatzungen die Boote auf Vordermann bringen, tauschen sich die Kapitäne über die besten Fanggründe aus und legen sich für die Jagd nach den begehrten Eismeerkrabben eine Strategie zurecht. Denn draußen auf See gilt seit je her das eiserne Gesetz: wer zuerst kommt, malt zuerst. Auf der "Cornelia Marie" herrscht wegen eines Hydraulikschadens zunächst schlechte Stimmung, denn dadurch ist die Crew des Schiffes im Wettrennen um die wertvollen Ozeankrebse erheblich im Nachteil.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.