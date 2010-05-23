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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Die Zerreißprobe

DMAXFolge vom 23.05.2010
Die Zerreißprobe

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 23.05.2010: Die Zerreißprobe

44 Min.Folge vom 23.05.2010Ab 12

Seit 40 Tagen sind die Männer auf der ¿Time Bandit¿ nun bereits auf hoher See und die Besatzung hat gerade einen 50 Stunden-Marathon hinter sich: In einer riesigen Kraftanstrengung hat Johnathan Hillstrands Crew die Tanks des Schiffes bis zum Rand mit Königskrabben gefüllt. Jetzt geht es heimwärts in Richtung Hafen von Saint Paul. Doch auch dort werden die hart gesottenen Seebären nicht gleich verschnaufen können. Zuerst muss die gigantische Meeresfrüchte-Ladung im Wert von rund 600.000 Dollar gelöscht werden.

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