Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 30.05.2010: Plan B
44 Min.Folge vom 30.05.2010Ab 12
Knapp 300 Kilometer nordöstlich von Dutch Harbour kämpft sich die „Wizard“ bei heftigem Seegang durch die eisige Beringsee. Die Schiffsbesatzung schuftet bei Windgeschwindigkeiten um die 100 km/h und 10 Meter hohen Wellen ohne Pause, denn noch haben Kapitän Keith Colburn und seine Crew ihr Soll nicht erfüllt. Ausgerechnet jetzt, zum Ende der Fangsaison, droht außerdem ein heftiger Orkan auf dem Eismeer! Captain Hillstrands Männer auf der „Time Bandit“ können dagegen durchatmen, denn sie haben das Schlimmste hinter sich und steuern mit ihrer letzten Fuhre Dutch Habour an. Die erfahrenen Seeleute haben in dieser Saison Königskrabben im Wert von 1,7 Millionen Dollar gefangen und werden den Erfolg ausgiebig an Land feiern.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.