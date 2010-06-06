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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Auf der Zielgeraden

DMAXFolge vom 06.06.2010
Auf der Zielgeraden

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 06.06.2010: Auf der Zielgeraden

44 Min.Folge vom 06.06.2010Ab 12

Kapitän Keith Colburn holt wenige Tage vor dem Ende der Fangsaison noch einmal das Letzte aus seiner Crew heraus. In einem unbeschreiblichen Kraftakt schuftet die Besatzung auf der "Wizard", als ginge es um ihr Leben und fischt noch einmal die stattliche Menge von fast 15.000 Königskrabben aus der eisigen Beringsee. Die völlig erschöpften Männer wollen jetzt nur noch nach Hause, doch ihr Captain hat andere Pläne. 80 Kilometer südwestlich steht Skipper Sig Hansen vor einem großen Problem: Die Ausbeute der "Northwestern" ist in diesem Jahr äußerst mager ausgefallen. Nur ein erfolgreicher Endspurt könnte den Männern doch noch die erhofften Dollars bescheren.

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