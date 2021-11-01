Zum Inhalt springenBarrierefrei
Focus TV - Reportage

Alarm für Sanitäter! - Lebensretter im Dauereinsatz

SAT.1Staffel 2021Folge 10vom 01.11.2021
Alarm für Sanitäter! - Lebensretter im Dauereinsatz

Folge 10: Alarm für Sanitäter! - Lebensretter im Dauereinsatz

46 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12

Wenn sie ausrücken, zählt jede Sekunde: Ob bei Herzinfarkt, Treppensturz oder Verkehrsunfall - Notfallsanitäter müssen immer hochkonzentriert und zugleich fehlerfrei handeln. Mehr als 13.000 der speziell geschulten Ersthelfer arbeiten derzeit bundesweit in dem anspruchsvollen Job. "Focus TV" hat zwei von ihnen über mehrere Tage rund um die Uhr mit der Kamera begleitet. Wie verkraften sie die oft belastenden Eindrücke und Situationen, mit denen sie konfrontiert werden?

