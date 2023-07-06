Der Weg zur Traumküche! Heimwerker vs. MöbelhausJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 14: Der Weg zur Traumküche! Heimwerker vs. Möbelhaus
44 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12
Schicke Einbauküchen liegen im Trend. 6,3 Milliarden Euro setzte die Branche in Deutschland allein 2022 mit Küchen, Kochinseln und Kochnischen um. Rund 10.000 Euro geben die Bundesbürger im Schnitt für eine neue Küche aus. Doch welche ist für wen die richtige, und muss es immer ein teures Modell sein? Focus TV hat zwei Familien begleitet, die sich mit unterschiedlichen Budgets ihren Küchentraum verwirklichen wollen.
Focus TV - Reportage
Genre:Nachrichtenmagazin, Dokumentation
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1