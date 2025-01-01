Zwischen Rauch & Ruß - Schornsteinfeger in AktionJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Zwischen Rauch & Ruß - Schornsteinfeger in Aktion
45 Min.Ab 12
Rund 9.000 Kaminkehrer verrichten in Deutschland täglich ihren Dienst. Aber wer sind die Männer und Frauen im schwarzen Zylinder, die man auch als Glücksbringer kennt? Und was genau tun sie in ihrem Job? Um das herauszufinden, hat "Focus TV" Schornsteinfeger mehrere Tage bei ihrer oft gefährlichen Arbeit begleitet. Eine Reportage über ein Handwerk, das zwar jeder kennt, das aber viel Überraschendes bietet.
Genre:Nachrichtenmagazin, Dokumentation
Produktion:DE, 2005
