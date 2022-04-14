Schrauben, Dübeln, Kochen! Duell der KüchenbauerJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 16: Schrauben, Dübeln, Kochen! Duell der Küchenbauer
46 Min.Folge vom 14.04.2022Ab 12
Die Deutschen sind Küchen-Könige: In keinem anderen Land Europas gibt es so viele Hersteller von Küchen, Kochnischen oder Kochinseln. Mit fast 11,5 Milliarden Euro feierte die Branche 2021 einen Umsatz-Rekord. Doch welche Küche ist für wen die richtige und muss es immer ein teures Modell sein? "Focus TV" hat zwei Familien begleitet, die sich mit unterschiedlichsten Budgets ihren Küchentraum verwirklichen wollen.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Focus TV - Reportage
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1