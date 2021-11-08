Ziemlich beste Pfleger! - 24h-Einsatz im HeimJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 11: Ziemlich beste Pfleger! - 24h-Einsatz im Heim
45 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Viele haben Angst, eines Tages dorthin zu müssen, für manche sind sie die Rettung in der Not und für andere ein Zuhause, wie es schöner kaum sein könnte: Altenheime gewinnen immer mehr an Bedeutung, denn allein 4,6 Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit pflegebedürftig. Was bedeutet ein Umzug ins Heim für Betroffene, was kostet es und wie geht es dort wirklich zu? "Focus TV" hat Mitarbeiter und Bewohner eines Seniorenheims im fränkischen Alzenau begleitet.
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1