Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Focus TV - Reportage

Buddeln, Baggern, Schwimmen! - Familienduell der Pool-Bauer

SAT.1Staffel 2021Folge 3
Buddeln, Baggern, Schwimmen! - Familienduell der Pool-Bauer

Buddeln, Baggern, Schwimmen! - Familienduell der Pool-BauerJetzt kostenlos streamen

Focus TV - Reportage

Folge 3: Buddeln, Baggern, Schwimmen! - Familienduell der Pool-Bauer

46 Min.Ab 12

Auch in diesem Jahr ist für viele der Sommerurlaub in Gefahr: Fernreisen sind schwierig, leicht erreichbare Urlaubsorte ausgebucht. Da bleibt nur: Ferien im eigenen Garten. Weil es dafür echten Badespaß braucht, sind Pools für zu Hause jetzt heiß begehrt. "Focus TV" begleitet zwei Familien mit begrenztem Budget, die sich diesen Traum durch Eigenarbeit erfüllen wollen. Wer ist schneller und wer hat durch eigene Muskelkraft mehr gespart?

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Focus TV - Reportage
SAT.1
Focus TV - Reportage

Focus TV - Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen