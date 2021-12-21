Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Focus TV - Reportage

Kühe, Kälber, Krise! - Wir kämpfen um unseren Hof

SAT.1Staffel 2021Folge 12vom 21.12.2021
Kühe, Kälber, Krise! - Wir kämpfen um unseren Hof

Kühe, Kälber, Krise! - Wir kämpfen um unseren HofJetzt kostenlos streamen

Focus TV - Reportage

Folge 12: Kühe, Kälber, Krise! - Wir kämpfen um unseren Hof

45 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12

Deutschlands Landwirte stecken in der Krise. Allein in den letzten zehn Jahren haben bundesweit 30.000 Milchviehbetriebe dicht gemacht, in den vergangenen zwölf Monaten waren es weitere 2600. "Focus TV" hat deshalb quer durch die Republik vier Familienbetriebe besucht, um dem Höfesterben auf den Grund zu gehen. Wie können die Bauern noch überleben angesichts niedriger Preise für Milch und Fleisch und strengeren Umweltauflagen, wenn die Kosten für Futter und Energie explodieren?

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Focus TV - Reportage
SAT.1
Focus TV - Reportage

Focus TV - Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen