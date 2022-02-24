Exklusiv: Hightech-Polizeiarbeit! - Die modernste Polizeiwache DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 15: Exklusiv: Hightech-Polizeiarbeit! - Die modernste Polizeiwache Deutschlands
46 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12
Es ist 200 Meter lang, fast vier Fußballfelder groß und hat 162 Millionen Euro gekostet: Deutschlands neuestes und teuerstes Polizeipräsidium im hessischen Offenbach. Ein Hightech-Tempel für 900 Beamte mit der modernsten Leitstelle Europas, 21 Gefängniszellen und mehreren Kriminallaboren. "Focus TV" hat einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des außergewöhnlichen Gebäudes geworfen und die Polizei bei ihren Einsätzen aus der neuen Zentrale begleitet.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Focus TV - Reportage
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1