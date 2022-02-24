Zum Inhalt springenBarrierefrei
Focus TV - Reportage

Exklusiv: Hightech-Polizeiarbeit! - Die modernste Polizeiwache Deutschlands

SAT.1Staffel 2021Folge 15vom 24.02.2022
Es ist 200 Meter lang, fast vier Fußballfelder groß und hat 162 Millionen Euro gekostet: Deutschlands neuestes und teuerstes Polizeipräsidium im hessischen Offenbach. Ein Hightech-Tempel für 900 Beamte mit der modernsten Leitstelle Europas, 21 Gefängniszellen und mehreren Kriminallaboren. "Focus TV" hat einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des außergewöhnlichen Gebäudes geworfen und die Polizei bei ihren Einsätzen aus der neuen Zentrale begleitet.

