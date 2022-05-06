Mutter, Spender, Kind - ohne Mann zum Babyglück?Jetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 17: Mutter, Spender, Kind - ohne Mann zum Babyglück?
45 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12
Mehrere tausend Frauen in Deutschland versuchen jedes Jahr, ein Kind durch eine Samenspende zu bekommen. Corinna Glasner (36) ist eine von ihnen. "Focus TV" hat die Duisburgerin, die in einer Spezialklinik behandelt wurde, in den letzten Monaten bis zur Geburt ihres Spenderbabys begleitet. Einen anderen Weg hat Sandra (Name geändert) gewählt. Sie hat sich für eine private Samenspende entschieden. Doch wie gehen die Spenderkinder damit um, dass sie ihren Erzeuger nicht kennen?
