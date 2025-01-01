Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Wenn es ums Leben geht

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1
Wenn es ums Leben geht

Wenn es ums Leben gehtJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 1: Wenn es ums Leben geht

46 Min.Ab 12

Dr. Stein ist entschlossen, seiner Tochter eine Niere zu spenden. Alles ist vorbereitet, Professor Meier wird die Transplantation vornehmen - doch dann treten Komplikationen auf ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen