Für alle Fälle Stefanie
Folge 20: Kinder hin, Kinder her
45 Min.Ab 12
Es waren nur ein paar Minuten, die Karina ihre Kinder in der Wohnung allein gelassen hatte. Die Zeit reichte jedoch, dass ihre fünfjährige Tochter Marie-Lu in Flammen stand. Nun macht sich die Mutter schwere Vorwürfe ... Fränzi muss den Tatsachen ins Auge sehen: Sie ist schwanger. Dummerweise befindet sich der Erzeuger gerade mit einer anderen Frau auf Hochzeitsreise. Fränzi ist verzweifelt und weiß nicht, ob sie die Rolle der allein erziehenden Mutter übernehmen will ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
