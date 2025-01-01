Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Kinder hin, Kinder her

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 20
Kinder hin, Kinder her

Kinder hin, Kinder herJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 20: Kinder hin, Kinder her

45 Min.Ab 12

Es waren nur ein paar Minuten, die Karina ihre Kinder in der Wohnung allein gelassen hatte. Die Zeit reichte jedoch, dass ihre fünfjährige Tochter Marie-Lu in Flammen stand. Nun macht sich die Mutter schwere Vorwürfe ... Fränzi muss den Tatsachen ins Auge sehen: Sie ist schwanger. Dummerweise befindet sich der Erzeuger gerade mit einer anderen Frau auf Hochzeitsreise. Fränzi ist verzweifelt und weiß nicht, ob sie die Rolle der allein erziehenden Mutter übernehmen will ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen