SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 17
Folge 17: Generationen

44 Min.Ab 12

Nach ihrem Urlaub muss Anna erkennen, dass weder ihr Mann noch ihre Tochter in der Lage sind, die häusliche Pflege von Annas an Alzheimer erkrankter Mutter zu übernehmen. Nach einem Streit mit ihrem Mann bricht sie zusammen ... Stephanie hat ein großes Problem: Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe zu Christoph und ihrer Enttäuschung darüber, dass er sie angelogen hat. Unter dem Vorwand, ihr Sachen zurückgeben zu müssen, drängt Christoph auf ein Treffen ...

