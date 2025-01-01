Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Ein letztes Feuer
45 Min.Ab 12
Seit einer Dienstreise vor zwei Jahren ist der einst international erfolgreiche Sportreporter Anton Zeller auf Dialyse angewiesen. Seine Krankheit erlaubt ihm nur noch Aufträge in der Lokalberichterstattung - ein Zustand, der Zeller psychisch stark belastet und in die Spielsucht treibt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH