Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Unschuldig schuldig
45 Min.Ab 12
Klara hilft auf einer anderen Station aus und gerät schnell mit der Ärztin Dr. Reinsberg aneinander. Vor lauter Aufregung vergisst sie, eine Medikamentengabe rechtzeitig einzutragen. Als Klara das Versäumnis nachholen will, ist es bereits zu spät ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH