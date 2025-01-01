Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Wer schön sein will
45 Min.Ab 12
Kurz vor ihrem 18. Geburtstag hat sich Verena heimlich in Polen einer Schönheitsoperation unterzogen. Da bei der Fettabsaugung gepfuscht wurde, wird sie mit einer lebensgefährlichen Wundsepsis eingeliefert ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH