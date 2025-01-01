Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Freunde
45 Min.Ab 12
Nach einer Abtreibung stellen sich bei Katrin Tigges Komplikationen ein. Ihr Lebensgefährte zeigt kaum Verständnis für ihre Sorge, eventuell kein Kind mehr bekommen zu können. Als Katrin erfährt, dass sie Recht hat, findet sie Trost bei dem obdachlosen Mitpatienten Frank ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH