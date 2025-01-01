Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Liebeswahn
44 Min.Ab 12
Stephanie ist nervlich am Ende: Die merkwürdigen Telefonanrufe seit Tagen würde sie ja noch wegstecken, aber nun war jemand in ihrer verschlossenen Wohnung. Auf dem Weg zum Nachtdienst sieht sie plötzlich eine Gestalt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
