Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Absturz
45 Min.Ab 12
Nach einer fröhlichen Geburtstagsfeier kommt Christel Merz in die Aufnahme - zum Telefonieren. Stephanie erkennt sofort, dass Christel nicht nur sehr betrunken, sondern auch verletzt ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine versuchte Vergewaltigung ...
