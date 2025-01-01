Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Absturz

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 2
Absturz

AbsturzJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: Absturz

45 Min.Ab 12

Nach einer fröhlichen Geburtstagsfeier kommt Christel Merz in die Aufnahme - zum Telefonieren. Stephanie erkennt sofort, dass Christel nicht nur sehr betrunken, sondern auch verletzt ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine versuchte Vergewaltigung ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen