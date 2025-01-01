Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Sag kein Wort!
45 Min.Ab 12
Die verzweifelte kleine Linda rennt vor ein Fahrzeug und wird verletzt in die Klinik eingeliefert. Als Stephanie und Stein das Kind untersuchen, müssen sie feststellen, dass das Mädchen eventuell sexuell missbraucht wurde. Ist es das, was Linda so fertig gemacht hat? Unterdessen bereitet sich Elke auf das erste Treffen mit der 15-jährigen Tochter ihres neuen Freundes Benno vor. Immer wieder stellt sie sich die Frage, wie sie der jungen Frau gegenübertreten soll ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
