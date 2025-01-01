Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Die Schönheit dieser Welt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 6
Die Schönheit dieser Welt

Die Schönheit dieser WeltJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 6: Die Schönheit dieser Welt

45 Min.Ab 12

Der Kunstgeschichtsprofessor Robert Bühler, ein alter Freund von Dr. Stein, wird nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Die Diagnose lautet Leberzirrhose infolge jahrelangen Alkoholmissbrauchs. Zufällig ist zur gleichen Zeit gerade Bühlers Ex-Frau Erika mit ihrer gemeinsamen Tochter Lea wegen einer bevorstehenden Herz-Operation in der Klinik. Stein will die Chance nutzen, seinen Freund mit dessen verdrängter Vergangenheit zu konfrontieren ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen