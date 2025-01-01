Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: In dunkler Nacht
45 Min.Ab 12
Horst Burscheid hat ein Verhältnis mit Nadine, der Freundin seiner Tochter Jellina. Als er wieder mal den Abend mit Nadine verbringt, versäumt er es, seine Tochter von der Disco abzuholen. Jellina hat ausgerechnet in dieser Nacht einen Unfall ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH