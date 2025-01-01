Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLD
Staffel 10
Folge 25
Folge 25: In dunkler Nacht

45 Min.
Ab 12

Horst Burscheid hat ein Verhältnis mit Nadine, der Freundin seiner Tochter Jellina. Als er wieder mal den Abend mit Nadine verbringt, versäumt er es, seine Tochter von der Disco abzuholen. Jellina hat ausgerechnet in dieser Nacht einen Unfall ...

SAT.1 GOLD
