Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Rücksicht gibt es nicht
45 Min.Ab 12
Alexandra bekommt von ihrer Mutter völlig überraschend einen neuen Chefkoch vor die Nase gesetzt. Erst jetzt begreift sie, dass ihre Mutter sie hintergangen hat. Nicht Alexandra und ihr Verlobter werden in Zukunft die Marschroute des kleinen Hotels bestimmen, sondern sie werden sich einer neuen Leitung unterordnen müssen. Bevor Alexandra die Neuordnung des Hotels mit ihrer Mutter besprechen und so eine Klärung der Dinge herbeiführen kann, erleidet die Mutter einen Herzinfarkt.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
