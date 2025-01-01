Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 30
Folge 30: Heldentaten

45 Min.Ab 12

Kraftfahrer Olaf und sein Freund Silvio deponieren illegal Giftmüll in einer Grube im Wald. Als Olaf am nächsten Tag zu der Stelle zurückkehrt, fällt der elfjährige Marvin beim Spielen vor lauter Schreck in diese Grube ...

