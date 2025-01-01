Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Aus freiem Willen

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 31
Aus freiem Willen

Aus freiem WillenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 31: Aus freiem Willen

45 Min.Ab 12

Im Luisenkrankenhaus wird eine völlig verwirrte und abgemagerte alte Dame eingeliefert, die von einem Motorrad erfasst wurde. Marlous, die Enkelin der Frau, ist über den geistigen Zustand ihrer Großmutter verwundert, da sie vor drei Monaten bei ihrem Auszug aus dem Elternhaus, in dem auch die Oma lebt, noch völlig gesund war. Niemand will Marlous glauben, dass wahrscheinlich ihre Eltern die alte Frau so zugerichtet haben - bis Schwester Stefanie zu recherchieren beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen