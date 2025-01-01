Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Lasst mir meine Tochter

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 33
Lasst mir meine Tochter

Lasst mir meine TochterJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 33: Lasst mir meine Tochter

46 Min. Ab 12

Eine junge Frau namens Martina hat vor Gericht das Sorgerecht für ihre kleine Tochter Teresa an ihren Ex-Mann Sven verloren. In ihrer Verzweiflung weiß sich die Mutter nicht anders zu helfen, als ihren Sprössling unerlaubt an sich zu nehmen und mit ihm unterzutauchen. Ein schwerer Fehler, denn das Kind muss aus gesundheitlichen Gründen wieder dringend in die Klinik ...

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

