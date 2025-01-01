Für alle Fälle Stefanie
Folge 35: Am Abgrund
45 Min.Ab 12
Es ist ein wahrer Schock für Stefanie, als sie erfährt, dass ihr Ex-Mann Frederik ohne ihr Wissen den Kindern bereits die neue Wohnung gezeigt hat, in der sie künftig mit ihm und seiner neuen Frau Marina leben sollen. Bevor sie sich noch überlegen kann, wie sie mit dieser Situation richtig umgehen soll, muss sich Stefanie schon um das nächste Problem kümmern: Frederik und seine Frau wurden nach einem Autounfall schwer verletzt in die Luisenklinik eingeliefert ...
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH