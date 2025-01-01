Für alle Fälle Stefanie
Folge 36: Grenzen
45 Min.Ab 12
Stefanie muss sich um eine Patientin namens Rotti Kramer kümmern. Die junge Frau, die auf alle einen sehr sympathischen Eindruck macht, leidet an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Diese Erkrankung und die Tatsache, dass ihr ein Mitarbeiter Hochprozentiges besorgt hat, lassen vermuten, dass sie Alkoholikerin ist. Auch Meier-Liszt, der eigentlich Bereitschaft hat, greift zur Flasche. Als er nach ein paar Gläsern wieder operieren will, hält Stefanie ihn auf ...
