Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 39
Folge 39: In guter Hoffnung

45 Min.Ab 12

Meier-Liszt, der sich bereits als neuer Oberarzt wähnt und von einem Sportflitzer träumt, bekommt einen Schreck, als eine schwangere Frau nach einem Unfall eingeliefert wird: Er kennt die Frau, sie war ein "One-Night-Stand". Leider kann sie ihm nicht mit Sicherheit sagen, wer der Vater ihres Kindes ist - auch Meier-Liszt könnte der Glückliche sein ...

