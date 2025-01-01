Für alle Fälle Stefanie
Folge 39: In guter Hoffnung
45 Min.Ab 12
Meier-Liszt, der sich bereits als neuer Oberarzt wähnt und von einem Sportflitzer träumt, bekommt einen Schreck, als eine schwangere Frau nach einem Unfall eingeliefert wird: Er kennt die Frau, sie war ein "One-Night-Stand". Leider kann sie ihm nicht mit Sicherheit sagen, wer der Vater ihres Kindes ist - auch Meier-Liszt könnte der Glückliche sein ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
