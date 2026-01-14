Galaxy Park
Folge 1: Das große Geheimnis
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Galaxy Park ist ein großer Freizeitpark. Bei ihrer Ankunft treffen Stef, Diederik, Paula, Femke und Mellanie aufeinander. Sie alle wollen dort in ihren Ferien arbeiten. Freddy, der Leiter des Clubs, teilt ihnen ihre Aufgaben zu und von ihm erfahren sie auch von den großen Geheimnis des Galaxy Parks: es heißt, dass dort vor fünfzehn Jahren einmal Aliens gelandet seien.
