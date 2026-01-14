Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galaxy Park

Die heimliche Tochter

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Die heimliche Tochter

Galaxy Park

Folge 9: Die heimliche Tochter

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Es stört Freddy sehr, dass niemand erfahren darf, dass Femke seine Tochter ist. Doch sie möchte wie alle anderen behandelt werden, damit ihr niemand unterstellen kann, dass sie bevorzugt wird. Diederik verhält sich seltsam. Nach wie vor behauptet er, von Aliens entführt worden zu sein. Os soll ihm versprechen, ihn vor den Aliens zu beschützen, weil Diederik glaubt dass sie wiederkommen werden. Paula hat im Schwimmbad ihr Portemonnaie vergessen. Als sie es holen will, entdeckt sie Os leblos im Wasser.

