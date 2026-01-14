Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Folge 11: Erde an Aliens

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merkwürdige Dinge passieren im Galaxy Park. Eben sitzt ein Gast noch auf der Toilette und wenige Sekunden sitzt er im Wald. Selbst Femke überlegt, ob es nicht doch Außerirdische gibt. Diederik nimmt über ein Funkgerät Kontakt zu den Aliens auf und hört plötzlich Stimmen.

