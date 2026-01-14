Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Folge 20: Der Kornkreis

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die geplante Beach Party läuft wie am Schnürchen. Bis ein wütender Bauer auftaucht, der Diederik beschuldigt, seine Weide zerstört zu haben. Diederik wollte dort wirklich einen Kornkreis machen, doch es war schon einer da. Der Neutroni testet die erste Alien-Verdächtige-Person und das Ergebnis ist überraschend. Os ist für die Party mit zwei Mädchen verabredet, worüber er sich sehr freut. Doch das Treffen wird zu einem Desaster.

