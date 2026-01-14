Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Die ersten Gäste

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Die ersten Gäste

Die ersten GästeJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 2: Die ersten Gäste

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die ersten Gäste sind angekommen. Herr und Frau Klaasen mit Sohn und Tochter. Doch alles geht schief. Femke ist frech zu einem der Gäste, Stef wirft eine Fensterscheibe ein und Os flirtet mit der Tochter. Freddy kann zwar alles wieder geradebiegen, doch noch so ein Vorfall und die Jugendlichen verlieren ihre Ferienjobs.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen