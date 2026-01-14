Galaxy Park
Folge 2: Die ersten Gäste
Folge vom 14.01.2026
Die ersten Gäste sind angekommen. Herr und Frau Klaasen mit Sohn und Tochter. Doch alles geht schief. Femke ist frech zu einem der Gäste, Stef wirft eine Fensterscheibe ein und Os flirtet mit der Tochter. Freddy kann zwar alles wieder geradebiegen, doch noch so ein Vorfall und die Jugendlichen verlieren ihre Ferienjobs.
