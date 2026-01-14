Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Die rettende Idee

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Die rettende Idee

Die rettende IdeeJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 5: Die rettende Idee

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Freddy ist verzweifelt. Er hat viel mehr Geld für den Park ausgegeben, als er eingenommen hat. Diederik hat die zündende Idee, mehr Werbung zu machen. Und Freddy möchte die Werbung mit Merchandising verbinden. Beide machen sich mit Elan an die Arbeit. Exo-7 hat den Auftrag, eine H2O-Probe ans Mutterschiff zu schicken, damit die Analyse weiter fortschreiten kann, um mehr Kenntnis über den Planeten Erde und die Menschheit zu erlangen, damit man sie zerstören kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 Kids
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen