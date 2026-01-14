Galaxy Park
Folge 19: Master of Love
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Femke und Stef sind nun doch bereit, Jo bei der Suche nach dem Alien zu helfen. Alle aus der Gruppe werden auf die vier Eigenschaften eines Aliens taxiert. Und schon bald regt sich auch schon der erste Verdacht. Zur Beach-Party soll jeder Gast zu zweit kommen. Paula würde gerne mit Os hingehen, doch der „Master of Love“ ist anderweitig beschäftigt.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6