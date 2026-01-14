Galaxy Park
Folge 10: Das Alien-Quiz
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Os ist ins Wasser gefallen und obwohl Diederik nicht schwimmen kann, rettet er ihn. Als Paula ihm später sagt, dass er weiß leuchtende Augen hatte, glaubt Diederik, dass er selbst der Alien ist. Freddy möchte den Gästen noch mehr bieten. Daher beauftragt er Stef und Mellanie, sich ein Alien-Quiz auszudenken. Stef stellt Mellanie ein paar Fragen, doch da hat er wohl die falsche Kandidatin erwischt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6