Galaxy Park
Folge 7: Das erste Opfer
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Noch immer weiß man nicht, wie das Wasser im Pool zum Kochen gebracht wurde. Femke und Diederik verdächtigen weiterhin Jo. Sie gehen in den Heizungskeller, um dort nach Spuren zu suchen und kommen nicht mehr raus. Die Tür ist verschlossen. Diederik geht so weit, dass er sich krank meldet, um Jo zu beobachten. Im Wald kommt es zu einem unheimlichen Treffen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6