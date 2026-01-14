Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Noch immer weiß man nicht, wie das Wasser im Pool zum Kochen gebracht wurde. Femke und Diederik verdächtigen weiterhin Jo. Sie gehen in den Heizungskeller, um dort nach Spuren zu suchen und kommen nicht mehr raus. Die Tür ist verschlossen. Diederik geht so weit, dass er sich krank meldet, um Jo zu beobachten. Im Wald kommt es zu einem unheimlichen Treffen.

