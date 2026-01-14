Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grüne Schleimspuren

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Freddy hat einen Termin in der Bank und Femke soll ihn im Galaxy Park vertreten. Und schon bricht Chaos aus. Abgelaufene Lebensmittel, ein Kind, das Knete isst und überall grüne Schleimspuren. Mellanie kümmert sich um alles, denn Femke ist unauffindbar. Denn die ist mit Stef auf der Suche nach versteckten Kameras und Abhörgeräten. Paula schreckt nachts aus dem Schlaf, weil sie Besuch erhält.

